В Азербайджане стартапам оказывается поддержка для выхода на международные рынки - председатель агентства

БАКУ /Trend/ - Агентством инноваций и цифрового развития оказывается поддержка локальным стартапам для выхода на международные рынки.

Как сообщает в среду Trend, об этом на финтех-саммите в Баку заявила председатель Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве транспорта и цифрового развития Азербайджана Инара Велиева.

"Доступ локальных стартапов к международным рынкам очень важен. Для этого мы создаем условия для презентации этих стартапов на различных международных форумах", - отметила она.

По ее словам, успешное использование этих возможностей означает открытие для них новых рынков сбыта.

"Одним из наших приоритетов является физическая инфраструктура. Мы работаем над созданием и устойчивостью инновационных центров в Баку и регионах. Для этого мы работаем совместно с частным сектором. Поскольку государственная поддержка будет краткосрочной, в будущем частный сектор будет относиться к ним как к бизнесу, обеспечивая их устойчивость. На первом этапе планируется создание таких центров в Гяндже и Сумгайыте, затем будет осуществлен переход в другие регионы", - добавила она.

Отметим, что 15-16 мая 2024 года в Баку проходит Финтех-саммит 2024 под названием "Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность".

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