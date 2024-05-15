Цифровая революция расширяет возможности – Лара Девар

БАКУ /Trend/ - Цифровая революция расширяет возможности.

Как сообщает Trend, об этом сказала генеральный директор по маркетингу GSMA Лара Девар во время выступления на панельном заседании "Наша цифровая генетика - навыки завтрашнего дня" в рамках конференции "GSMA M360 Eurasia 2024", сообщает Trend.

Она отметила, что новое поколение технологий создает новые возможности.

"В ближайшее время ИКТ-грамотность понадобится в 90 процентах случаев. Мы должны работать над тем, чтобы каждый мог не только получить доступ к интернету, но и приобрести навыки, связанные с этим. В эпоху стремительного развития технологий знания, которым мы обучаем сегодня, завтра могут оказаться ненужными. Мы должны проводить этот процесс постоянно. Через сети мы смогли установить связь между 95 процентами населения мира. Мы должны продолжать инвестировать в сети. Без сотрудничества мы не смогли бы добиться успеха. 79 миллионов человек в Евразии до сих пор не имеют доступа к интернету. Мы должны создать условия, чтобы эти люди могли пользоваться преимуществами интернета. В области межсекторального сотрудничества мы можем этого добиться", - сказала она.

Отметим, что конференция "GSMA M360 Eurasia 2024" проводится в Баку уже во второй раз, при поддержке министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и при генеральном спонсорстве ООО "Azercell Telekom".

В рамках мероприятия проходит обмен мнениями о самых актуальных тенденциях цифровой эпохи. В конференции принимают участие международные и региональные эксперты, руководители компаний и представители регулирующих органов.

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