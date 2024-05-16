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В Баку на дороге Зыхский круг - аэропорт снижена скорость движения

Общество Материалы 16 мая 2024 10:03 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В связи с наблюдающейся в настоящее время в Баку дождливой погодой ограничение скорости на некоторых полосах на дороге Зыхский круг - аэропорт снижено на 20 км/ч.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в то же время на всех информационных табло установлен знак "скользкая дорога".

Водителей просят соблюдать установленные скоростные ограничения.

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