В Баку на дороге Зыхский круг - аэропорт снижена скорость движения

БАКУ /Trend/ - В связи с наблюдающейся в настоящее время в Баку дождливой погодой ограничение скорости на некоторых полосах на дороге Зыхский круг - аэропорт снижено на 20 км/ч.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в то же время на всех информационных табло установлен знак "скользкая дорога".

Водителей просят соблюдать установленные скоростные ограничения.

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