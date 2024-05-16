В Азербайджане выросла сумма средств, направленных на финансирование пенсий и пособий

БАКУ /Trend/ - Согласно предварительным данным министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, в январе-марте текущего года сумма средств, направленных на финансирование пенсий и пособий, увеличилась на 13,8 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достигла 1652,1 миллиона манатов.

Об этом в четверг Trend сообщили в Госкомстате.

97,6 процента потраченных средств составили пенсионные расходы. По состоянию на 1 апреля 2024 года в Государственном фонде социальной защиты было зарегистрировано 1097,3 тысячи пенсионеров, что составляет 10,8 процента населения страны.

Из них 64,2 процента получают пенсию по старости, 23,5 процента - по инвалидности, а 12,3 процента - по случаю потери кормильца. Среднемесячный размер назначенных пенсий увеличился на 13,5 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и на 11,2 процента по сравнению с началом текущего года и составил 490,7 маната, что равно 49,8 процента среднемесячной заработной платы.

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