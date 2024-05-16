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В одном из районов Баку начинается снос домов с истекшим сроком эксплуатации (ФОТО)

Общество Материалы 16 мая 2024 22:00 (UTC +04:00)
В одном из районов Баку начинается снос домов с истекшим сроком эксплуатации (ФОТО)

Читайте Trend в

Тахмаз Асадов
Тахмаз Асадов
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БАКУ /Trend/ - Начнется снос старых 3- и 5-этажных жилых домов с истекшим сроком эксплуатации, расположенных на пересечении улиц Кямиля Балакишиева и Насими в Низаминском районе Баку.

Как сообщает в четверг Trend, на их месте планируется строительство шестнадцати новых современных зданий премиум-класса.

Во дворе комплекса запланировано строительство парка, развлекательных центров для детей, детского сада, футбольной площадки и др.

Trend представляет вниманию кадры с места, где в ближайшие дни начнется снос домов.

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В одном из районов Баку начинается снос домов с истекшим сроком эксплуатации (ФОТО)
В одном из районов Баку начинается снос домов с истекшим сроком эксплуатации (ФОТО)
В одном из районов Баку начинается снос домов с истекшим сроком эксплуатации (ФОТО)
В одном из районов Баку начинается снос домов с истекшим сроком эксплуатации (ФОТО)
В одном из районов Баку начинается снос домов с истекшим сроком эксплуатации (ФОТО)
В одном из районов Баку начинается снос домов с истекшим сроком эксплуатации (ФОТО)
В одном из районов Баку начинается снос домов с истекшим сроком эксплуатации (ФОТО)
В одном из районов Баку начинается снос домов с истекшим сроком эксплуатации (ФОТО)
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