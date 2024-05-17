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АМИ Trend - в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов Европы в 2024 году (ФОТО)

Общество Материалы 17 мая 2024 10:43 (UTC +04:00)
АМИ Trend - в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов Европы в 2024 году (ФОТО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - АМИ Trend занимает третье место в рейтинге самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе, свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного одним из ведущих мировых сервисов мониторинга новостей Feedspot.

По данным отчета "Top 20 European News Websites To Follow in 2024", опубликованном Feedspot, АМИ Trend входит в тройку лучших информационных ресурсов на европейском рынке. Наравне с Trend, в тройку лучших вошли также такие влиятельные издания, как Euronews и POLITICO Europe.

При составлении рейтинга Feedspot учитвает актуальность материалов, публикуемых СМИ, авторитетность издание, количество подписчиков и размер аудитории читателей. Над составлением рейтинга работает команда из нескольких десятков экспертов в области СМИ, технологий и др.

В ТОП-10 рейтинга Feedspot входят также EU Reporter, EUobserver, The Local Spain, Radio Free Europe / Radio Liberty, VoxEeurop | European news, cartoons and press reviews, Electropiknik CZ, The Baltic Times.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться по этой ссылке.

АМИ Trend - в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов Европы в 2024 году (ФОТО)
АМИ Trend - в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов Европы в 2024 году (ФОТО)
АМИ Trend - в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов Европы в 2024 году (ФОТО)
АМИ Trend - в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов Европы в 2024 году (ФОТО)
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