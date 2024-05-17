Kapital Bank откроет филиал в городе Ханкенди (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ближайшее время Kapital Bank откроет филиал в Ханкенди.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления, главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов.

"Даже в развитых странах нет опыта полного исчезновения традиционного банкинга. Если бы такая возможность существовала, мы бы не были банком с самой большой филиальной сетью в Азербайджане со 119 филиалами и 53 отделениями. Как известно, у нас постоянно открываются новые филиалы. Наш первый филиал в Карабахе открылся в Зангилане, в селе Агалы. Еще несколько дней назад мы открыли филиал в Лачине. Мы гордимся этим.

Кстати, отмечу, что в кратчайшие сроки мы готовимся к открытию нашего филиала в Ханкенди. Вероятность прекращения традиционного банковского дела в ближайшем будущем не ожидается", - отметил он.

По его словам, цифровизация создала весьма положительные тенденции в банковском деле.

"Инновационные решения позволяют клиентам получать быстрое и эффективное обслуживание, распределяя свое время. Это также обеспечивает финансовую доступность людей независимо от того, где они живут, охватывая всю страну", - добавил он.

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