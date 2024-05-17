Приостановлена выплата единого ежемесячного пособия постоянно проживающим в 28 селах Физули и Агдама

БАКУ /Trend/ - Выплата единого ежемесячного пособия жителям, постоянно проживающим в городе Горадиз и 21 селе Физулинского района, 7 селах Агдамского района, приостановлена с 1 мая.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в пятницу в пресс-службе Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Было отмечено, что согласно указу Президента Азербайджанской Республики, соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики о его исполнении, продолжается предоставление вынужденным переселенцам из государственного бюджета единого ежемесячного пособия на оплату питания, коммунальных и других услуг.

"Жителям населенных пунктов Физулинского и Агдамского районов, которые когда-то были оккупированы или находились в непосредственной близости от линии соприкосновения, и вернувшимся в эти населенные пункты, где мирная жизнь была восстановлена после достигнутого в мае 1994 года режима прекращения огня, также были предоставлены единые ежемесячные пособия в целях социальной поддержки.

В результате Отечественной войны 2020 года и локальных антитеррористических мероприятий, проведенных отважной азербайджанской армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, линия соприкосновения была полностью ликвидирована и обеспечено безопасное проживание и деятельность населения.

В связи с этим выплата единого ежемесячного пособия жителям, постоянно проживающим в городе Горадиз и 21 селе Физулинского района, 7 селах Агдамского района, приостановлена с 1 мая 2024 года. Это же решение было распространено на жителей, возвратившихся и постоянно проживающих в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, восстановленного в 2017 году после освобождения от оккупации.

Согласно действующему законодательству, с периода создания условий для возвращения бывших вынужденных переселенцев на прежнее место жительства, меры социальной защиты, в том числе предоставление единого ежемесячного пособия, осуществляемые за счет средств государственного бюджета, должны быть завершены в течение трех лет, предусмотренных законодательством", - говорится в сообщении.

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