Создано Карабахское региональное управление энергоснабжения и сбыта ОАО "Азеришыг"

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в структуру ОАО "Азеришыг", утвержденную постановлением от 14 мая 2015 года.

Премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление, сообщает Trend.

Согласно постановлению, вместо Хырдаланского управления энергоснабжения и сбыта и Гобустанской районной электрической сети созданы Абшеронское районное управление энергоснабжения и сбыта, Сумгайытское региональное управление энергоснабжения и сбыта (Сумгайыт), в состав которого вошли Сумгайытская, Хызинская, Гобустанская районные электрические сети и Багларская электрическая сеть.

Кроме того, создано Карабахское региональное управление энергоснабжения и сбыта (Шуша), в состав которого вошли Шушинская, Ходжавендская, Зангиланская, Губадлинская, Лачинская, Кяльбаджарская, Джебраильская районные и Ханкендинская электрические сети.

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