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Рустам Талышинский и Сардар Асадов назначены на должности директоров в институт и центр при минздраве Азербайджана

Общество Материалы 21 мая 2024 11:03 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Рустам Талышинский и Сардар Асадов назначены на должности директоров в институт и центр, входящие в состав министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в минздраве, согласно соответствующему приказу министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева, Рустам Рашидович Талышинский назначен на должность генерального директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

Решением Наблюдательного совета Национального центра гематологии и трансфузиологии Сардар Аждар оглу Асадов назначен исполнительным директором центра.

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