Посольство Литвы в Азербайджане приглашает на просмотр кинофильма "Мастер и Татьяна"

БАКУ/Trend/ - Посольство Литвы в Азербайджане продолжает знакомить азербайджанского зрителя с литовским кино и представляет зрителям еще один фильм известного современного литовского режиссера Гедре Жицките «Мастер и Татьяна».

"Мастер и Татьяна" – это кинематографическая поема о страстной любви и о жизни, закончившейся трагедией; это история классика литовской фотографии Витаса Луцкуса (1943-1987), мятежного творца. Одни его считали безумцем, другие - гением. Он первый нарушил замкнутую романтическую традицию литовской фотографии и с фотоаппаратом объехал весь Советский Союз. Тбилисская милиция поила его вином, одесские воры приезжали к нему запросто, из башкирской глубинки ему присылали мед. Витас много работал и много пил, он дома держал живого льва. В Вильнюсе он жил с красавицей-женой Татьяной, они были одной из самых ярких пар 70-ых годов. Таким же ярким был и их дом - всегда много вина, разговоры до рассвета, гости из самых отдалённых уголков Советского Союза.

В 2015 году фильм был удостоен 4 наград «Серебряных журавлей» и был выбран лучшим фильмом премии SkyArte на кинофестивале в Триесте. Хотя фильм в основном на литовском языке, но со многими диалогами на разных языках СССР, и будет показан с субтитрами на английском и, благодаря сотрудничеству с университетом Хазар, азербайджанском языках.

Вход на показ только по предварительной регистрации. Желающие посмотреть документальный фильм должны пройти предварительную регистрацию, отправив электронное письмо на адрес [email protected] (с указанием имен участников и контактного телефона) до 22 мая, 17:00.