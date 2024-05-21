Названа повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка дня заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики, которое состоится 24 мая 2024 года.

Как сообщает во вторник Trend, повестка заседания включает 6 вопросов:

1. Информация о деятельности органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства, в 2023 году;

2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О табаке и табачных изделиях" (третье чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О продовольственной безопасности" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, Таможенный кодекс, законы "О государственной пошлине" и "О лицензиях и разрешениях" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в "Список наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых запрещен, ограничен и контролируется на территории Азербайджанской Республики, а также прекурсоров, на импорт, экспорт, транзитную транспортировку и производство которых на территории Азербайджанской Республики требуется лицензия", утвержденный законом Азербайджанской Республики от 28 июня 2005 года № 960-IIQ (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях" (первое чтение).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!