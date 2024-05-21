В Баку прошел Форум здоровья растений "Во имя зеленого мира" (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В связи с исполнением распоряжения Президента Азербайджанской Республики об объявлении 2024 года в Азербайджанской Республике "Годом солидарности во имя зеленого мира" и Международным днем здоровья растений в Баку начал работу Форум здоровья растений "Во имя зеленого мира".

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии, организованном совместно Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) и министерством сельского хозяйства Азербайджана, приняли участие представители ряда государственных структур, зарубежных стран и международных организаций, эксперты.

Целью форума, который проходит 21-22 мая, является предоставление платформы для совместной работы по защите растений и продуктов растениеводства от вредных организмов, укреплению здоровья растений за счет борьбы с существующими вредителями и расширения производства, безопасной торговли растениями и продуктами растениеводства, обеспечение глобальной продовольственной безопасности и сохранения биоразнообразия для национальных учреждений по охране здоровья растений, региональных и международных организаций, государственных учреждений, университетов и справочных лабораторий.

Выступая на мероприятии, председатель Агентства Гошгар Тахмазли сказал, что Агентством осуществляется широкий спектр мероприятий по защите территории Азербайджана от новых опасных болезней растений. "Агентство еще больше расширило фитосанитарные меры, проводимые при импорте посадочного материала сельскохозяйственных культур, таких как помидоры, перец, картофель, чтобы защитить территорию страны от опасных вирусных и бактериальных заболеваний растений, распространяющихся в соседних странах, и предотвратить возможные опасности для производства и экспорта продукции растениеводства в республике. В 2023 году в страны-экспортеры было направлено 829 уведомлений о карантинных вредных организмах, обнаруженных в импортируемых растениях и продуктах растениеводства, 49 из которых были обнаружены в посадочных и посевных материалах.

В рамках мероприятий фитосанитарного контроля были приняты решения и обеспечено исполнение Агентством временных запретов на ввоз продукции ряда импортеров в связи с выявленными при импорте несоответствиями. Кроме того, Агентством разработано и обеспечено выполнение Национального плана мониторинга с целью систематизации наблюдений и мониторинга в хозяйствах первичного производства основных экспортно-потенциальных продуктов растениеводства (помидоры, картофель, лук, гранат, клубника, виноград и т.д.) В рамках Плана мониторинга в течение 2023 года мониторинги были проведены в 1380 растениеводческих хозяйствах. В результате лабораторных исследований образцов, взятых в этих хозяйствах, в 172 хозяйствах выявлено 176 карантинных вредных организмов и приняты необходимые меры", - сказал он.

Также Г.Тахмазли подчеркнул, что Агентством были проведены важные мероприятия, связанные с совершенствованием правовой базы в области здоровья растений.

Также на форуме выступили представители министерства сельского хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов, комитета по аграрной политике Милли Меджлиса, Государственного таможенного комитета Азербайджана, Офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в Азербайджане и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Российской Федерации («Россельхознадзор»).

Спикеры рассказали о проводимых в Азербайджане реформах в аграрной сфере, о проделанной работе по развитию растениеводства и достижениях в этой сфере. Они высоко оценили работу, проводимую соответствующими структурами по совершенствованию системы здоровья растений в Азербайджане с учетом современных вызовов, и выразили уверенность в том, что этот форум также внесет вклад в обеспечение здоровья растений и продовольственной безопасности в Азербайджане и в региональном масштабе.

Затем мероприятие продолжилось сессиями на тему "Роль устойчивых методов ведения сельского хозяйства в борьбе с сельхозвредителями в условиях изменения климата: в контексте COP29" и "Научные исследования и кадровый потенциал в области здоровья растений".

Во время сессий прошли обсуждения, были даны ответы на вопросы. Кроме того, была создана Группа фитосанитарных экспертов.

Завтра на форуме будут организованы сессии на темы "Практика борьбы с сельхозвредителями на участках производства фруктов", "Практика борьбы с сельхозвредителями в теплицах", "Практика борьбы с сельхозвредителями на участках производства однолетних культур" и "Правильное использование средств защиты растений и применение биологических методов борьбы".

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