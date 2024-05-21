В Сабунчинском районе Баку прошли похороны шехида Первой Карабахской войны (ВИДЕО/ФОТО) (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 12:40)

БАКУ /Trend/ - На Аллее шехидов, расположенной в поселке Бакиханов, прошли похороны пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны шехида Хасиева Эльшана Назарали оглу.

Как сообщает во вторник Trend, Хасиев Эльшан ранее был захоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Сабунчинского района, сотрудники правоохранительных органов Баку, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Хасиев Эльшан Назарали оглу родился в 1968 году в бакинском поселке Кюрдаханы. В 1992 году стал шехидом в боях за Карабах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!