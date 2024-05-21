Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Сураханском районе Баку прошли похороны шехида I Карабахской войны Арифа Имамалиева (ВИДЕО/ФОТО) (Дополнено)

Общество Материалы 21 мая 2024 16:25 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 13:36)

БАКУ /Trend/ - На Аллее шехидов в поселке Йени Сураханы Сураханского района города Баку прошла церемония похорон шехида Имамалиева Арифа Алекпер оглу, погибшего в Первой Карабахской войне.

Как сообщает во вторник Trend, ранее Имамалиев Ариф был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Сураханского района, сотрудники правоохранительных органов Баку, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что А.Имамалиев родился в 1960 году в городе Баку. Он пропал без вести 15 февраля 1994 года в ходе боев в направлении Муровдага (Кяльбаджарский район).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости