В Сураханском районе Баку прошли похороны шехида I Карабахской войны Арифа Имамалиева (ВИДЕО/ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На Аллее шехидов в поселке Йени Сураханы Сураханского района города Баку прошла церемония похорон шехида Имамалиева Арифа Алекпер оглу, погибшего в Первой Карабахской войне.

Как сообщает во вторник Trend, ранее Имамалиев Ариф был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Сураханского района, сотрудники правоохранительных органов Баку, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что А.Имамалиев родился в 1960 году в городе Баку. Он пропал без вести 15 февраля 1994 года в ходе боев в направлении Муровдага (Кяльбаджарский район).

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