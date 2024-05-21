Чемпионат Европы: азербайджанские борцы завоевали 2 "золота" и 2 "бронзы"

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается юношеский чемпионат Европы по греко-римской борьбе U-23.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, во второй день соревнований определились победители в 5 весовых категориях.

Четверо наших спортсменов боролись за медали. Двое из них выступили в финале, двое - в поединках за "бронзу".

Наша команда завершила день с 2 золотыми и 2 бронзовыми медалями. Зия Бабашев и Хасай Гасанлы победили и стали чемпионами Европы, а Рашад Мамедов и Лачин Велиев завоевали "бронзу".

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