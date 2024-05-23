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Названы специальности, по которым будет осуществляться набор в группы "SABAH" в Карабахском университете

Общество Материалы 23 мая 2024 14:14 (UTC +04:00)
Названы специальности, по которым будет осуществляться набор в группы "SABAH" в Карабахском университете
Фото: Министерство науки и образования Азербайджанской Республики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Названы специальности, по которым в 2024-2025 учебном году будет осуществляться набор студентов в группы "SABAH" на уровне бакалавриата в Карабахском университете.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве по науке и высшему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана, набор будет осуществляться по таким специальностям, как преподавание азербайджанского языка и литературы, преподавание в начальной школе, юриспруденция, финансы, преподавание математики, преподавание иностранному языку (английский), международные отношения и бухгалтерский учет.

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