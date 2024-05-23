Обсуждено расширение туристических связей между Азербайджаном и Россией

БАКУ /Trend/ - 23 мая в Москве состоялась встреча председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуада Нагиева с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Как сообщает Trend, стороны обсудили расширение туристических связей между двумя странами, открытие туристического представительства Азербайджана в Москве, взаимный поток туристов, реализацию подписанной 5 марта 2024 года "Дорожной карты развития туризма между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией на 2024-2026 годы", направленной на укрепление двустороннего сотрудничества в области туризма.

На заседании также были обсуждены такие вопросы, как сотрудничество соответствующих туристических предприятий России с зимними и горнолыжными центрами Азербайджана на примере туристического центра "Шахдаг", обмен опытом по образованию в сфере туризма, создание программ двойных дипломов.

Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

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