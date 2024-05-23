БАКУ /Trend/ - В Агдеринском районе будет создано 5 школ.

Как сообщает Trend, такое решение приняла коллегия министерства науки и образования Азербайджана.

Согласно решению, были внесены изменения в "Перечень подведомственных дошкольных, общеобразовательных и внешкольных образовательных учреждений и других учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства дошкольного и общего образования при министерстве науки и образования Азербайджанской Республики".

Отмечается, что в Агдеринском районе будут созданы следующие школы:

- полная средняя школа имени Дагестана Азизова села Гёярх Агдеринского района,

- полная средняя школа имени Сарвана Гулиева поселка Шихарх Агдеринского района,

- полная средняя школа села Талыш Агдеринского района,

- полная средняя школа имени Сабира Пашаева села Умудлу Агдеринского района,

- общая средняя школа села Гасангая Агдеринского района.

Кроме того, согласно решению, в вышеуказанном документе слова "детский сад села Талыш Тертерского района" будут заменены словами "детский сад села Талыш Агдеринского района".

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