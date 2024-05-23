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Сколько студентов в Азербайджане получили образовательные кредиты?

Общество Материалы 23 мая 2024 21:54 (UTC +04:00)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародована текущая статистика претендентов на получение студенческих образовательных кредитов.

Как сообщили Trend в Фонде студенческих образовательных кредитов, на данный момент заявки на получение кредита подали 45 760 студентов. Заявки 444 человек являются неполными, а заявки 352 человек находятся в обработке.

Кроме того, 9 279 заявок было отклонено, 295 заявок направлено в банк.

Всего студенческие кредиты получили 35 390 человек. Из них заявка 12 255 человек была оформлена как социальный образовательный кредит, а заявка 23 135 человек - как стандартный образовательный кредит.

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