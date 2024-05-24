Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В село Сус Лачинского района возвращаются 33 семьи бывших вынужденных переселенцев

Общество Материалы 24 мая 2024 06:55 (UTC +04:00)
В село Сус Лачинского района возвращаются 33 семьи бывших вынужденных переселенцев

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена в село Лачин Лачинского района.

Как передает Trend, колонна, состоящая из семей, временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных районах республики, выехала 24 мая из Гарадагского района города Баку. На данном этапе в село Сус возвращаются 33 семьи - 140 человек.

Жители села Сус выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 59 семей, или 215 человек в селе Сус.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости