В село Сус Лачинского района возвращаются 33 семьи бывших вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - Очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена в село Лачин Лачинского района.

Как передает Trend, колонна, состоящая из семей, временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных районах республики, выехала 24 мая из Гарадагского района города Баку. На данном этапе в село Сус возвращаются 33 семьи - 140 человек.

Жители села Сус выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 59 семей, или 215 человек в селе Сус.