Бакинский аэропорт предлагает пассажирам около 80 направлений в летний сезон

Международный аэропорт Гейдар Алиев стремится обеспечить доступность для пассажиров, предлагая различные направления и авиакомпании для путешествий. С наступлением сезона отпусков около 30 стран и около 80-ти направлений – от туристических курортов до деловых столиц – станут еще доступнее для пассажиров.

В летние месяцы города Турции остаются одними из самых популярных направлений. С июня увеличится частота рейсов в Анталию, Измир, Трабзон и Даламан. Полеты по этим маршрутам будут выполнять AZAL, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Ajet.

Для любителей курортов Персидского залива предлагается более 80 регулярных еженедельных рейсов в Абу-Даби, Шарджу, Дубай, Бахрейн и Кувейт. Полеты будут выполнять национальный авиаперевозчик, Wizz Air Abu Dhabi, Air Arabia, FlyDubai, Gulf Air, Kuwait Airlines и Jazeera Airlines. Также из Бакинского аэропорта можно отправиться в Шарм-эль-Шейх 3 раза в неделю при помощи авиакомпаний AZAL и Air Cairo.

Города Франкфурт, Тиват, Астана, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Тюмень, Сургут и Сочи также входят в список направлений, где увеличится частота рейсов.

Кроме того, с июня начнутся регулярные рейсы из Баку по новым направлениям - Батуми, Бишкек, Бухарест, София, Бодрум, Даламан и Маскат, что предоставит пассажирам больше возможностей для путешествий.

Подробную информацию о расписании рейсов можно получить на официальном веб-сайте соответствующих авиакомпаний.