В Агсу похоронены останки шехида Первой Карабахской войны Вургуна Сеидова

БАКУ /Trend/ - Останки Сеидова Вургуна Эламет оглу доставлены в Агсуинский район из Гянджи, где он был похоронен в Аллее шехидов как безымянный шехид.

Как сообщает Trend, останки шехида были переданы его семье в селе Калва.

В церемонии прощания приняли участие члены семьи шехида, жители села, ветераны, а также сотрудники исполнительной власти района, правоохранительных органов.

Останки шехида были похоронены на сельском кладбище.

На церемонии похорон военным оркестром был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики, был произведен залповый огонь.

Отметим, что Вургун Сеидов считался пропавшим без вести с февраля 1993 года в боях на Муровдагском направлении.

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