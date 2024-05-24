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Назначен начальник Финансово-бюджетного управления минобороны Азербайджана

Общество Материалы 24 мая 2024 16:10 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В министерстве обороны Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает в пятницу Trend, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов назначил Рашада Бабаева на должность начальника Финансово-бюджетного управления министерства обороны.

Отметим, что до этого назначения Р.Бабаев работал в Главном управлении военно-технического снабжения министерства обороны, а еще раньше - в Государственной налоговой службе и Таможенном комитете.

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