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С инженерными подразделениями ВС Азербайджана проведены занятия по боевой подготовке (ФОТО)

Общество Материалы 25 мая 2024 10:39 (UTC +04:00)
С инженерными подразделениями ВС Азербайджана проведены занятия по боевой подготовке (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, с инженерными подразделениями были проведены занятия по боевой подготовке.

Об этом в субботу Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Привлеченный к занятиям личный состав практически выполнил задачи по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, открытию проходов на минных полях различными способами, преодолению препятствий и другие задачи.

Основной целью занятий с военнослужащими, выполняющими задачи инженерного обеспечения, является повышение уровня их профессионализма и совершенствование навыков эффективного использования современной инженерной техники и оборудования, имеющихся на вооружении.

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С инженерными подразделениями ВС Азербайджана проведены занятия по боевой подготовке (ФОТО)
С инженерными подразделениями ВС Азербайджана проведены занятия по боевой подготовке (ФОТО)
С инженерными подразделениями ВС Азербайджана проведены занятия по боевой подготовке (ФОТО)
С инженерными подразделениями ВС Азербайджана проведены занятия по боевой подготовке (ФОТО)
С инженерными подразделениями ВС Азербайджана проведены занятия по боевой подготовке (ФОТО)
С инженерными подразделениями ВС Азербайджана проведены занятия по боевой подготовке (ФОТО)
С инженерными подразделениями ВС Азербайджана проведены занятия по боевой подготовке (ФОТО)
С инженерными подразделениями ВС Азербайджана проведены занятия по боевой подготовке (ФОТО)
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