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Задержаны 50 человек, подозреваемых в совершении преступления - МВД Азербайджана

Общество Материалы 25 мая 2024 10:59 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 24 мая сотрудниками полиции было раскрыто 49 зарегистрированных на территории Азербайджана преступлений, 9 из которых связаны с предыдущими периодами.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, всего за время обысков было задержано 68 человек, находившихся в розыске (в том числе 43 человек в качестве должников).

Выявлено 32 факта, связанных с наркотиками, и 9 фактов - с изъятием и обнаружением незаконно хранящихся оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступления задержаны 50 человек.

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