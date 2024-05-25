Задержаны 50 человек, подозреваемых в совершении преступления - МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 24 мая сотрудниками полиции было раскрыто 49 зарегистрированных на территории Азербайджана преступлений, 9 из которых связаны с предыдущими периодами.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, всего за время обысков было задержано 68 человек, находившихся в розыске (в том числе 43 человек в качестве должников).

Выявлено 32 факта, связанных с наркотиками, и 9 фактов - с изъятием и обнаружением незаконно хранящихся оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступления задержаны 50 человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!