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В Азербайджане тарифы на поставку электроэнергии будут регулироваться

Общество Материалы 25 мая 2024 12:41 (UTC +04:00)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Тарифы на передачу и распределение электроэнергии, а также услуги оператора рынка и поставку электроэнергии уполномоченным поставщиком, будут регулироваться.

Как сообщает в субботу Trend, это отражено в "Плане мероприятий по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии", утвержденном Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

Тарифный (ценовой) совет совместно с министерствами экономики, энергетики и финансов должны обеспечить установление цен (тарифов) в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года.

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