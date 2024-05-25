В Азербайджане тарифы на поставку электроэнергии будут регулироваться

БАКУ /Trend/ - Тарифы на передачу и распределение электроэнергии, а также услуги оператора рынка и поставку электроэнергии уполномоченным поставщиком, будут регулироваться.

Как сообщает в субботу Trend, это отражено в "Плане мероприятий по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии", утвержденном Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

Тарифный (ценовой) совет совместно с министерствами экономики, энергетики и финансов должны обеспечить установление цен (тарифов) в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года.

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