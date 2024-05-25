Состоялась презентация книги "Два героя" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась презентация книги "Два героя" из серии "Школа героизма Азербайджана".

Как сообщает Trend, книга, созданная в соавторстве Мамедтаги Аббасовым и Азером Салимовым, повествует о жизни и боевом пути отважного сына азербайджанского народа - Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде и легендарного разведчика Мамедгусейна Асадова. Книга подготовлена к 80-летию победы над фашизмом.

Выступивший на мероприятии соавтор книги Азер Салимов отметил, что книга о легендарных разведчиках предназначена для широкой читательской аудитории.

"В книге рассказывается о двух героических сынах Азербайджана. Мамедгусейн Асадов - профессиональный разведчик, который обеспечил высокий уровень безопасности на конференции "Тегеран-43". Но и эту страницу истории армяне пытались переписать в свою пользу через своих покровителей. Однако историю стереть невозможно. Участие Мамедгусейна Асадова в операции "Тегеран-43" было бесценным для истории. В результате своевременного информирования о террористическом акте, который готовилась совершить немецкая разведка против глав государств на конференции, он был предотвращен. В книге это событие освещено более широко. Наши будущие поколения должны знать о героизме представителей своего народа", - сказал он.

Мамедтаги Аббасов рассказал на мероприятии о значении этой книги.

"Все должны знать наших героев. Подвиг, совершенный Мамедгусейном Асадовым, является примером для будущих поколений. Эта книга поможет лучше узнать героя", - сказал он.

Другие выступившие также поделились своими мыслями о книге.

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