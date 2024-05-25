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Состоялась презентация книги "Два героя" (ФОТО)

Общество Материалы 25 мая 2024 15:07 (UTC +04:00)
Состоялась презентация книги "Два героя" (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась презентация книги "Два героя" из серии "Школа героизма Азербайджана".

Как сообщает Trend, книга, созданная в соавторстве Мамедтаги Аббасовым и Азером Салимовым, повествует о жизни и боевом пути отважного сына азербайджанского народа - Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде и легендарного разведчика Мамедгусейна Асадова. Книга подготовлена к 80-летию победы над фашизмом.

Выступивший на мероприятии соавтор книги Азер Салимов отметил, что книга о легендарных разведчиках предназначена для широкой читательской аудитории.

"В книге рассказывается о двух героических сынах Азербайджана. Мамедгусейн Асадов - профессиональный разведчик, который обеспечил высокий уровень безопасности на конференции "Тегеран-43". Но и эту страницу истории армяне пытались переписать в свою пользу через своих покровителей. Однако историю стереть невозможно. Участие Мамедгусейна Асадова в операции "Тегеран-43" было бесценным для истории. В результате своевременного информирования о террористическом акте, который готовилась совершить немецкая разведка против глав государств на конференции, он был предотвращен. В книге это событие освещено более широко. Наши будущие поколения должны знать о героизме представителей своего народа", - сказал он.

Мамедтаги Аббасов рассказал на мероприятии о значении этой книги.

"Все должны знать наших героев. Подвиг, совершенный Мамедгусейном Асадовым, является примером для будущих поколений. Эта книга поможет лучше узнать героя", - сказал он.

Другие выступившие также поделились своими мыслями о книге.

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Состоялась презентация книги "Два героя" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Два героя" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Два героя" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Два героя" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Два героя" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Два героя" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Два героя" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Два героя" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Два героя" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Два героя" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Два героя" (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Два героя" (ФОТО)
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