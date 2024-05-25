Определены направления проведения независимой экспертной деятельности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Направления, в которых осуществляется независимая экспертная деятельность".

Премьер-министр Али Асадов подписал в связи с этим постановление, сообщает Trend.

Согласно постановлению, независимые эксперты будут работать по следующим направлениям:

− сфера автомобильного транспорта - все автотранспортные средства;

− сфера железнодорожного транспорта - все железнодорожные транспортные средства;

− сфера водного транспорта - все морские и внутренние водные транспортные средства;

− сфера воздушного транспорта - все воздушные транспортные средства;

– имущественная сфера - недвижимость и не относящееся к другим сферам деятельности, указанным в этих сферах, движимое имущество;

− финансовая сфера - имущественные интересы кредиторов, имущественные интересы страхователей в связи с падением рыночной цены имущества и перерывом в их коммерческой деятельности, а также расходы, связанные с оказанием юридических услуг и проведением разбирательств;

- сфера машиностроения - станки, оборудование, машины и механизмы, технические устройства, сборочно-монтажные работы, ремонтно-строительные работы, электронные устройства;

− сфера сельскохозяйственных культур и продуктов растениеводства - все сельскохозяйственные культуры и продукты растениеводства;

− сельскохозяйственные животные и площадь для животных, выращиваемых для сельскохозяйственных целей - все сельскохозяйственные животные;

− сфера аквакультурной продукции - объекты аквакультуры.

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