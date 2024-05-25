Определены направления проведения независимой экспертной деятельности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Направления, в которых осуществляется независимая экспертная деятельность".
Премьер-министр Али Асадов подписал в связи с этим постановление, сообщает Trend.
Согласно постановлению, независимые эксперты будут работать по следующим направлениям:
− сфера автомобильного транспорта - все автотранспортные средства;
− сфера железнодорожного транспорта - все железнодорожные транспортные средства;
− сфера водного транспорта - все морские и внутренние водные транспортные средства;
− сфера воздушного транспорта - все воздушные транспортные средства;
– имущественная сфера - недвижимость и не относящееся к другим сферам деятельности, указанным в этих сферах, движимое имущество;
− финансовая сфера - имущественные интересы кредиторов, имущественные интересы страхователей в связи с падением рыночной цены имущества и перерывом в их коммерческой деятельности, а также расходы, связанные с оказанием юридических услуг и проведением разбирательств;
- сфера машиностроения - станки, оборудование, машины и механизмы, технические устройства, сборочно-монтажные работы, ремонтно-строительные работы, электронные устройства;
− сфера сельскохозяйственных культур и продуктов растениеводства - все сельскохозяйственные культуры и продукты растениеводства;
− сельскохозяйственные животные и площадь для животных, выращиваемых для сельскохозяйственных целей - все сельскохозяйственные животные;
− сфера аквакультурной продукции - объекты аквакультуры.
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