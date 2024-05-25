Азербайджанская параатлетка в четвертый раз стала чемпионкой мира

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская параатлетка Ламия Велиева завоевала вторую золотую медаль на чемпионате мира, проходящем в японском Кобе.

Как сообщили Trend в Национальном Паралимпийском комитете, спортсменка, выступавшая в категории Т13, достигла финиша в забеге на дистанции 400 метров за 55,03 секунды и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что это четвертый чемпионат мира для 22-летней параспортсменки. Паралимпийская чемпионка заняла первое место и в забеге на дистанцию 100 метров в первый день соревнований.

В прошлом году Ламия Велиева выиграла "золото" в забеге на дистанциях 100 и 400 метров на прошедшем в Париже чемпионате мира.

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