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Определены участники баскетбольного турнира, который пройдет в Габале

Общество Материалы 25 мая 2024 17:08 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Определились участники габалинского этапа женской серии по баскетболу 3х3.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, габалинский этап серии пройдет 2-3 июня.

В соревнованиях примут участие 5 команд и 3 клуба. Помимо команд Азербайджана, Польши, Италии, Португалии, Румынии, в них также примут участие «Барселона Пантерс» (Испания), «Варшава Лотто» (Польша) и новосозданный клуб «Баку Флэймз».

Отметим, что данный этап является третьим этапом женской серии матчей.

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