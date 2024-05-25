Определились команды, которые будут представлять Азербайджан в еврокубках

БАКУ /Trend/ - Определились клубы, которые будут представлять нашу страну в еврокубках в сезоне 2024/2025.

Как передает Trend со ссылкой на Idman.biz, все прояснилось после XXXVI тура Премьер-лиги Азербайджана.

Ранее было известно, что в Лиге Чемпионов выступит "Карабах". "Зиря" завоевала серебряную награду. "Орлы", вышедшие в финал кубка, будут играть в Лиге Европы независимо от результата игры против "Карабаха".

Бронзовые призеры сезона "Сабах" и "Сумгаит" вышли в Лигу Конференций. "Сабах", одолевший "Нефтчи" в столичном дерби, будет представлен в континентальном турнире второй сезон подряд. "Нефтяники", которым в последнем туре необходимо было набрать одно очко, в результате поражения остались вне зоны еврокубков.

Отметим, что "Карабах" завершил сезон первым (82 очка), "Зиря" (58) - второй, "Сабах" (58) - третьим, "Сумгаит" (57) - четвертым, "Нефтчи" (56) - пятым.