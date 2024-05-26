Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в финалы ЧЕ по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в два финала чемпионата Европы по художественной гимнастике в Будапеште (Венгрия), сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

В состав команды вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

Команда вышла в финал упражнений с тремя лентами и двумя мячами, а также в финал программы с пятью обручами.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Будапеште (Венгрия) проходит 22-26 мая.

Ранее на соревнованиях члены сборной Азербайджана - юниорки Говхар Ибрагимова, Илаха Бахадирова, Шамс Агагусейнова и Фидан Гурбанлы завоевали "бронзу" в командном зачёте.

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