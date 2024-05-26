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Состоялась церемония награждения чемпиона Азербайджана по футболу (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 26 мая 2024 23:00 (UTC +04:00)
Состоялась церемония награждения чемпиона Азербайджана по футболу (ФОТО/ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония награждения победителей сезона-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, мероприятие было организовано на "Азерсун Арене" после матча "Араз-Нахчыван" - "Карабах".

Лучших в сезоне наградили президент АФФА Ровшан Наджаф, исполнительный вице-президент Сархан Гаджиев и исполняющий обязанности президента ПФЛ Эльгиз Аббасов.

Сначала награда была вручена лучшему бомбардиру Премьер-лиги Олавио Жуниньо. Бразильский нападающий, забивший 20 голов в составе "Карабаха", получил специальную награду.

В завершение на трибуну были приглашены игроки чемпиона «Карабаха». Каждый футболист выходил на трибуну под звуки своей любимой музыки. Члены команд и административный состав были награждены золотыми медалями.

Мероприятие завершилось фейерверком.

Состоялась церемония награждения чемпиона Азербайджана по футболу (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония награждения чемпиона Азербайджана по футболу (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония награждения чемпиона Азербайджана по футболу (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония награждения чемпиона Азербайджана по футболу (ФОТО/ВИДЕО)
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