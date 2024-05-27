Названо количество боеприпасов, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - После Отечественной войны и антитеррористических мероприятий локального характера, в целях ускорения процесса Великого возвращения и надежного обеспечения безопасности, сотрудники министерства внутренних дел Азербайджана профессионально выполняют поставленные задачи.

Как сообщили в понедельник Trend в МВД Азербайджана, непрерывно продолжается процесс обнаружения и обезвреживания оставшихся со времен войны источников опасности. Работа по очистке региона от боеприпасов, взрывчатых веществ является одним из основных направлений деятельности привлекаемых на службу сотрудников органов внутренних дел.

"В ходе проведенных мероприятий на прошлой неделе сотрудниками полиции на территории города Ханкенди было обнаружено 40 автоматов, 8 пистолетов, 3 пулемета, 15 винтовок, 2 гранатомета, 62 гранаты, один снаряд, 2 взрывчатых вещества, 30 зажигательных веществ, 183 обоймы для патронов, 10 151 патронов различного калибра, 32 штык-ножа и другие боеприпасы.

На территории Агдеринского, Губадлинского, Тертерского, Агдамского, Джебраильского, Кяльбаджарского и Ходжалинского районов были обнаружены и изъяты в общей сложности один пулемет, один пистолет, 16 гранат, один гранатомет, 7 снарядов, одна мина, 6 обойм для патронов и 779 патронов различных калибров.

Мероприятия в этом направлении продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.

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