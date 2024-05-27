В Отдельной общевойсковой армии состоялся очередной выпуск курсов гизирей и военнослужащих сверхсрочной службы

БАКУ /Trend/ - В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска по случаю успешного окончания очередных курсов гизирей и военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы.

Как сообщили в понедельник Trend в минобороны Азербайджана, на церемонии была почтена светлая память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

"Полковник Махмуд Амиров в своем выступлении рассказал о занятиях, проведенных в ходе курсов, и поздравил выпускников с успешным окончанием курсов. Выступивший от имени выпускников Эльнур Агамалиев пообещал, что они будут служить с честью, как и их предшественники, став примером для участников последующих курсов. Поздравив выпускников, заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Рагим Джафаров отметил, что азербайджанская армия, входящая в число сильнейших армий мира, под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева добилась больших успехов, наша армия оснащена современными системами вооружения, улучшены бытовые условия военнослужащих. Было отмечено, что приоритетными задачами являются ведение армейского строительства в нашей стране более современными методами, развитие материально-технической базы, доведение боевой подготовки до уровня, отвечающего самым современным требованиям. Это создаст условия для дальнейшего наращивания военной мощи Азербайджана. Можно с уверенностью сказать, что в Отдельной общевойсковой армии будут приняты надлежащие меры в этом направлении, и впредь будут предприниматься необходимые шаги для обеспечения безопасности автономной республики и дальнейшего укрепления ее обороноспособности.

После выступлений выпускникам были вручены сертификаты и подарки. Отличники курса прикрепили эмблему выпуска на символическую доску, после чего состоялся торжественный проход выпускников перед трибуной. В заключение было сделано фото на память", - говорится в сообщении ведомства.

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