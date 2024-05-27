В сфере образования Азербайджана появятся новые специальности - Эмин Амруллаев (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:37)

БАКУ /Trend/ - В сфере образования Азербайджана появятся новые специальности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на конференции на тему "Образование в повестке дня зеленого роста".

По его словам, в ближайшие годы в системе образования будут внедряться инновации.

"Мы всегда должны быть открыты к инновациям. Именно фундаментальные науки лежат в основе образования и ведут к развитию. Мы также увидим появление новых специальностей в соответствии с нынешними реалиями", - добавил министр.

Отметим, что при совместной организации министерства науки и образования и Государственного агентства профессионального образования Азербайджана в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" состоялась конференция на тему "Образование в повестке дня зеленого роста". В конференции приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, а также другие должностные лица и депутаты.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!