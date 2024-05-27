Национальная система образования Азербайджана не должна оставаться в стороне от инноваций - Эмин Амруллаев (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:50)

БАКУ /Trend/ - Национальная система образования Азербайджана не должна оставаться в стороне от инноваций.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на конференции на тему "Образование в повестке дня зеленого роста".

Он отметил, что переход Азербайджана на "зеленую" энергию и будущее проведение COP29 в Азербайджане являются важными факторами.

"Потому что это приводит к определенным поведенческим различиям как в экономической деятельности, так и в повседневной жизни", - добавил министр.

Отметим, что при совместной организации министерства науки и образования и Государственного агентства профессионального образования Азербайджана в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" состоялась конференция на тему "Образование в повестке дня зеленого роста". В конференции приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, а также другие должностные лица и депутаты.

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