Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)

Общество Материалы 27 мая 2024 22:21 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Юные азербайджанские грации, принявшие участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште (Венгрия), вернулись на родину с бронзовой медалью соревнований, сообщает в понедельник Trend.

Напомним, что на чемпионате Европы по художественной гимнастике юниорки Говхар Ибрагимова, Илаха Бахадирова, Шамс Агагусейнова и Фидан Гурбанлы завоевали "бронзу" в командном зачёте.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменок встретили представители Федерации гимнастики Азербайджана, спортивной общественности, коллеги, а также родные и близкие.

По возвращении на родину гимнастки поделились впечатлениями об участии в чемпионате Европы.

Чемпионат Европы прошел 22-26 мая в Будапеште (Венгрия).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости