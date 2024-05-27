Азербайджанские гимнастки вернулись на родину с "бронзой" чемпионата Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Юные азербайджанские грации, принявшие участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште (Венгрия), вернулись на родину с бронзовой медалью соревнований, сообщает в понедельник Trend.

Напомним, что на чемпионате Европы по художественной гимнастике юниорки Говхар Ибрагимова, Илаха Бахадирова, Шамс Агагусейнова и Фидан Гурбанлы завоевали "бронзу" в командном зачёте.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменок встретили представители Федерации гимнастики Азербайджана, спортивной общественности, коллеги, а также родные и близкие.

По возвращении на родину гимнастки поделились впечатлениями об участии в чемпионате Европы.

Чемпионат Европы прошел 22-26 мая в Будапеште (Венгрия).

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