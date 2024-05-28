Азербайджанский вокалист стал лауреатом Международного конкурса музыки эпохи барокко в Турции (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Студент третьего курса Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) Кянан Рахманзаде стал лауреатом VI Международного вокального конкурса музыки эпохи барокко имени Лейлы Пынар, сообщает Trend Life. Конкурс прошел 25-26 мая в Стамбуле (Турция).

Изначально в конкурсе приняли участие 57 вокалистов, представляющие Азербайджан, Турцию, Россию и ряд других стран, из них во второй тур прошли 26 конкурсантов, а в финале выступили 12 исполнителей. Конкурсанты представляли на суд жюри произведения Георга Фридриха Генделя, Антонио Вивальди и других композиторов.

Азербайджанский вокалист Кянан Рахманзаде занял на конкурсе третье место. Он является учеником заслуженного артиста Азербайджана, старшего преподавателя кафедры сольного пения и оперной подготовки БМА, доктора философии по искусствоведению, лауреата международных конкурсов, оперного исполнителя Ильхама Назарова (баритон, контртенор).

По словам заслуженного артиста Ильхама Назарова, достижение Кянана Рахманзаде на международном конкурсе – это хороший результат.

"Это очень важное событие, так как барочная музыка в Азербайджане распространена не особо широко. И то, что наши студенты умеют петь такую музыку - это потрясающе", - добавил Назаров.

Отметим, что Кянан Рахманзаде окончил Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (класс Ильхама Назарова), сейчас проходит обучение в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Большая роль в успехе Кянана Рахманзаде принадлежит его педагогу – заслуженному артисту Ильхаму Назарову, который хорошо знает музыку эпохи барокко и исполняет ее на мировых сценах. Студенты Назарова участвуют в различных международных конкурсах, становятся победителями и лауреатами.

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