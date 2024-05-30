В Зангилане начала работу III международная конференция по гуманитарному разминированию (Дополнено)

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ЗАНГИЛАН/Trend/ - В Зангилане при совместной организации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) начала работу III международная конференция по гуманитарному разминированию.

Как сообщает в четверг Trend, темой III международной гуманитарной конференции по разминированию, проходящей 30-31 мая текущего года является "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

Конференция направлена на обсуждение способов донесения до мира минной проблемы Азербайджана, укрепления международного партнерства в области гуманитарного разминирования, мобилизации финансовых ресурсов для снижения воздействия загрязнения минами и другими взрывоопасными остатками войны на окружающую среду.

Конференции уделяется большое внимание со стороны международного сообщества. В III международной гуманитарной конференции по разминированию, организованной Азербайджаном, принимают участие более 300 делегатов из 75 стран. Среди участников - высокопоставленные лица ряда стран, руководящий состав головного офиса ООН, представители авторитетных международных организаций и должностные лица центров разминирования различных стран, а также должностные лица аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств.

Конференция, проходящая в городе Зангилан, началась с обращения пострадавшей в результате взрыва мины Тамам Джафаровой к мировой общественности от имени жертв минных инцидентов.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев поприветствовал участников и сказал, что начало работы конференции в Зангилане имеет большой символический смысл.

Он отметил, что село Агалы Зангиланского района является первым поселением, которое было восстановлено и возвращено бывшим вынужденным переселенцам.

Вахид Гаджиев упомянул, что проведение работ такого масштаба осуществляется именно благодаря напряженному труду саперов, обеспечивающих безопасность людей, снижая воздействие мин на окружающую среду.

На мероприятии помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики администрации Президента Хикмет Гаджиев зачитал обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам конференции.

Хикмет Гаджиев поблагодарил участников конференции, собравшихся для обсуждения вопросов воздействия минной проблемы на окружающую среду, с которой сталкивается мир, и пожелал успехов в работе конференции.

Выступая с вступительной речью, председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугар Сулейманов подчеркнул необходимость усиления международной поддержки ликвидации последствий минной проблемы, с которой сталкивается Азербайджан.

Он отметил, что 10 285 квадратных километров освобожденных от оккупации территорий Азербайджана считаются в разной степени загрязненными минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Вугар Сулейманов проинформировал о серьезном загрязнении минами и другими взрывоопасными остатками войны плодородных земель для сельского хозяйства, земледелия.

Помощник генерального секретаря ООН, директор Регионального бюро Программы развития ООН по Европе и Содружеству Независимых Государств (СНГ) Ивана Живкович в своем выступлении подчеркнула важность интеграции разминирования с программами восстановления окружающей среды и национального развития.

Она сказала, что ее миссия по снижению воздействия мин на окружающую среду заключается не только в устранении проблемы взрывчатых веществ, но и в обеспечении безопасной жизни, сельского хозяйства и биоразнообразия для будущих поколений. Основной целью, по ее словам, является превращение пострадавших земель в процветающие экосистемы и устойчивые сообщества.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на конференции с видеообращением, сказал, что в соответствии с целями COP29 Азербайджан стремится интегрировать вопросы устойчивости климата в свои усилия по разминированию и реконструкции.

Он отметил, что целью является создание зоны "зеленой" энергии на освобожденных от оккупации территориях. По его словам, восстанавливая экосистемы и повторно применяя методы устойчивого развития, Азербайджан стремится превратить эти земли в "зеленую" зону.

В рамках конференции, которая имеет прямую связь с объявлением 2024 года в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира" и мероприятием COP29, под девизом "Объединим усилия во имя безопасного и зеленого будущего" была проведена церемония посадки деревьев в районе села Агалы Зангиланского района.

Конференция в настоящее время продолжается обсуждениями и беседами, посвященными определению устойчивых решений минной проблемы и продвижению защиты окружающей среды для обеспечения более безопасного будущего.

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