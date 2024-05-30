В Баку пройдет Всемирный саммит по аэронавигации 2024 и 28-е Ежегодное Генеральное Собрание CANSO

БАКУ /Trend/ - Всемирный саммит по аэронавигации 2024 и 28-е Ежегодное Генеральное Собрание CANSO пройдет в этом году с 11 по 13 июня в Баку, Азербайджане. Мероприятие будет организовано Управлением воздушного движения «Азераэронавигация» (AZANS) ЗАО Azerbaijan Airlines.

Сфокусированное на вопросах экологической устойчивости, мероприятие призвано привлечь внимание мировых лидеров индустрии управления воздушным движением с целью принятия важных решений, обмена знаниями и ведения продуктивных диалогов. Ожидается участие около 350 руководителей в области гражданской авиации из более чем 100 стран мира.

Отметим, что AZANS, являющийся членом CANSO с 2005 года, стал первым аэронавигационным поставщиком в СНГ и регионе, который CANSO одобрил в качестве принимающей стороны для проведения Всемирного саммита по аэронавигации 2024 и 28-го Ежегодного Генерального Собрания.

«В этом году внимание международной общественности будет обращено на Баку, когда мировые лидеры соберутся в нем на COP29. Изменение климата является одной из наиболее насущных проблем человечества, и авиация призвана играть ключевую роль в сокращении объемов выбросов углерода. Учитывая близость 2050 года, когда запланировано достижение нулевого уровня выбросов, крайне важно уделить большее внимание достижению этой ключевой климатической цели в авиации. Вот почему это станет основной темой Всемирного саммита по аэронавигации и 28-го Ежегодного Генерального Собрания CANSO в Баку, любезно организуемого AZANS», — отметил генеральный директор CANSO Саймон Хоккард.

Программа саммита будет сформирована компетентными и профессиональными выступлениями ведущих лидеров авиационной отрасли. Их целью станет наметить курс на достижение чистого нуля и подчеркнуть роль технологий в создании более экологичного неба.

«Мы гордимся тем, что наш город стал платформой для важных дискуссий о будущем зеленого воздушного пространства и цифровых технологиях, способствующих достижению целей авиации Net Zero. Осознавая свою ответственность за будущее устойчивой авиации, мы стремимся внести значительный вклад в создание возможностей для глобального сотрудничества», — отметил директор AZANS Фархан Гулиев.

Об AZANS

Управление воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS), входящее в состав ЗАО Azerbaijan Airlines, является органом, ответственным за авиационное обслуживание полетов в воздушном пространстве Азербайджана. AZANS на высоком уровне отвечает требованиям всех международных авиационных организаций.

На сегодняшний день «Азераэронавигация» ежемесячно обслуживает в среднем 18 тысяч транзитных рейсов в воздушном пространстве Азербайджана, что подтверждает его привлекательность для иностранных авиакомпаний.

О CANSO

CANSO — Международная организация гражданского аэронавигационного обслуживания — является глобальным голосом управления воздушным пространством и определяет его будущее. Члены CANSO обслуживают почти 90 процентов мирового воздушного движения и включают поставщиков услуг воздушной навигации, пользователей и операторов воздушного пространства, а также производителей и поставщиков авиационной техники. CANSO поднимает планку глобальной эффективности управления воздушным движением, объединяя усилия отрасли для обмена знаниями, опытом и инновациями.