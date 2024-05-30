Иностранные гости ознакомились с восстановительными работами в Зангилане (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Участники III международной конференции по гуманитарному разминированию ознакомились с восстановительными работами в Зангилане.

В частности, иностранные гости посетили новую мечеть в Зангилане, где у них была возможность ознакомиться с ее историей.

Отметим, что после освобождения оккупированных от оккупации территорий в рамках проектов восстановления исторических, религиозных и культурных памятников в Карабахе начались строительно-восстановительные работы и в Зангиланской мечети. Рабочая группа, в состав которой вошли местные и зарубежные эксперты, оценила состояние мечети, и на основании этого было принято решение о консервации здания.

Рядом с сохранившейся исторической мечетью построена новая мечеть. По своей конструкции здание мечети прямоугольное, с двумя минаретами и тремя нефами. В нем созданы молитвенные залы на 220 и 100 человек. Минареты и купол мечети сложены из кирпича и облицованы изразцами. Интерьер украшен каллиграфическими надписями, михраб — растительными орнаментами, собранными из изразцов. Минбар и элементы шебеке изготовлены из натурального дерева.

Следом гости посетили село Агалы, отстроенное на основе концепции "умного села", в частности, они посмотрели представление, устроенное учениками средней школы села.

Отметим, что в селе создана необходимая социально-техническая инфраструктура, отвечающая современным требованиям, и все условия для комфортного и безопасного проживания жителей.

Напомним, что в Зангилане при совместной организации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) начала работу III международная конференция по гуманитарному разминированию на на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

Конференции уделяется большое внимание со стороны международного сообщества. В III международной гуманитарной конференции по разминированию, организованной Азербайджаном, принимают участие более 300 делегатов из 75 стран. Среди участников - высокопоставленные лица ряда стран, руководящий состав головного офиса ООН, представители авторитетных международных организаций и должностные лица центров разминирования различных стран, а также должностные лица аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств.

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