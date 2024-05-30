Участники международной конференции в Зангилане понаблюдали за процессом разминирования (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Участники третьей международной конференции по гуманитарному разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и "зеленого" будущего" в Зангилане понаблюдали за процессом разминирования, сообщает Trend.

Им рассказали о проводимых гуманитарных операциях по разминированию и продемонстрировали процесс обезвреживания мины.

Отметим, что в Зангилане при совместной организации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) начала работу III международная конференция по гуманитарному разминированию.

Конференции уделяется большое внимание со стороны международного сообщества. В III международной гуманитарной конференции по разминированию принимают участие более 300 делегатов из 75 стран. Среди участников - высокопоставленные лица ряда стран, руководящий состав головного офиса ООН, представители авторитетных международных организаций и должностные лица центров разминирования различных стран, а также должностные лица аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств.