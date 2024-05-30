ПРООН помогает наращиванию потенциала Азербайджана в сфере разминирования - Ивана Живкович

ЗАНГИЛАН /Trend/ - ПРООН помогает наращиванию потенциала Азербайджана в сфере разминирования.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказала журналистам помощник Генерального секретаря, директор Регионального бюро стран Европы и СНГ Программы развития ООН (ПРООН) Ивана Живкович в кулуарах третьей международной конференции по гуманитарному разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"ПРООН имеет долгую традицию работы в области разминирования и богатый опыт работы по всему миру. Теперь, вместе с Агентством Азербайджана по разминированию, с которым у нас партнерские отношения более двух десятилетий, мы рады продолжить это сотрудничество, помогая в наращивании потенциала и создании Центра передового опыта, который будет предоставлять образовательные и практические услуги не только азербайджанским саперам, но и для стран всего региона", - сказала Живкович.

По ее словам, в Азербайджане используются одни из самых инновационных методов разминирования, передовые технологии, включая искусственный интеллект и съемку с беспилотника.

Живкович подчеркнула, что, по ее мнению, главным вызовом сейчас является мобилизация ресурсов.

"Мы надеемся на поддержку международного сообщества в получении большего финансирования, чтобы иметь возможность охватить большее количество территорий", - заключила она.

Отметим, что в третьей международной гуманитарной конференции по разминированию, организованной Азербайджаном, принимают участие более 300 делегатов из 75 стран. Среди участников - высшие должностные лица ряда стран, руководящий состав головного офиса ООН, представители авторитетных международных организаций и должностные лица центров разминирования различных стран, а также должностные лица дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане.