В Лачин возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

Как сообщает Trend, 31 мая очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Лачин из Гарадагского района города Баку. На этом этапе в город Лачин возвращаются еще 20 семей – 68 человек.

Жители Лачина выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Напомним, что к настоящему времени в Физули обеспечено постоянное проживание 513 семей, или 1 906 человек.