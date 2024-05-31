С 3 июня в радиопространстве Азербайджана начнет вещание новая волна

БАКУ /Trend/ - С 3 июня в Азербайджане начинает вещание новое радио - Sağlam Radio 93.0 FM.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, в эфире радио, вещаемого при поддержке министерства здравоохранения, 5 дней в неделю будут выходить передачи "Sağlam səhər" с 8:00 до 10:00, а с 18:00 до 20:00 - "Sağlam həyat".

"Специалисты-эксперты министерства здравоохранения будут предоставлять вниманию слушателей научно обоснованные медицинские информации об охране здоровья, здоровом питании и формировании здорового образа жизни.

С последними новостями в области медицины можно будет ознакомиться в конце каждого часа в "Sağlam хəbərlər".

Главной целью Sağlam Radio является пропаганда охраны здоровья, активного образа жизни и здорового питания", - говорится в сообщении ведомства.

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