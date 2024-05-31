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Председатель правления ANAMA о работах по разминированию в 4 освобожденных селах Газахского района

Общество Материалы 31 мая 2024 12:56 (UTC +04:00)
Председатель правления ANAMA о работах по разминированию в 4 освобожденных селах Газахского района

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Работы по разминированию в четырех освобожденных селах Газахского района ведутся в соответствии с задачами, которые заранее оцениваются.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем заявлении журналистам сказал председатель Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

"Мы работаем в соответствии с задачами, которые заранее оцениваем. Выделяем технику и оборудование. В настоящее время на этих территориях задействованы две машины для разминирования ANAMA", - подчеркнул он.

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