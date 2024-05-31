Министр обороны Азербайджана встретился с турецкой делегацией

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией во главе с начальником Главного разведывательного управления Вооруженных Сил Турецкой Республики генерал-полковником Исмаилом Гюнайдыном.

Как сообщили в пятницу Trend в минобороны Азербайджана, поприветствовав гостей, министр обороны выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане.

"Было особо отмечено благотворное влияние искренних отношений глав двух братских государств на сферу военного сотрудничества, равно как и на сотрудничество в других областях.

Выразив удовлетворение рабочим визитом в братскую Турцию, состоявшимся 29-30 мая нынешнего года по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера, генерал-полковник З.Гасанов высоко оценил организацию многонациональных учений "EFES-2024" в Турции, а также профессионализм военнослужащих.

Генерал-полковник И.Гюнайдын, в свою очередь, поблагодарил за оказанное гостеприимство. Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Турцией, построенные на дружбе и братстве, опираются на взаимное доверие и поддержку.

На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной областях, отмечена важность мероприятий, проводимых в рамках заседания по азербайджано-турецкому военному диалогу высокого уровня.

Затем с турецкой делегацией встретился первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев.

На встрече в Генеральном штабе армии Азербайджана было выражено удовлетворение нынешним состоянием двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Была подчеркнута важная значимость подобных встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

На встрече также состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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