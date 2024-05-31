Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в Лачин

БАКУ /Trend/ - В соответствии с программой "Великое возвращение", группа семей бывших вынужденных переселенцев, которая 31 мая выехала из Гарадагского района города Баку, прибыла в родной Лачин.

Как сообщает в пятницу Trend, на этом этапе в Лачинский район вернулись еще 20 семей – 68 человек.

Семьи, прибывшие в Лачин, не могли сдержать слез радости. Прибывших лачинцев встретили в торжественной обстановке, они полюбовались прекрасной панорамой родной местности.

Вернувшиеся в отчие края жители Лачина выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим родные земли от оккупации, и с глубоким уважением почтили память шехидов, отдавших жизни на этом пути, пожелали терпения их семьям.

Таким образом, к настоящему времени обеспечено постоянное проживание 513 семей (1 906 человек) в городе Лачин.

Отметим, что для переселенных семей в городе Лачин созданы все условия для проживания в домах, которые были восстановлены или заново отстроены по указанию главы государства.

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